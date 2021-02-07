Авария произошла сегодня утром на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.

Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине сегодня около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, недалеко от села Зеленая.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель устроил "гонки" с копами и набросился на них при задержании (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По данным полиции, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением, и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра машина врезалась во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы.

На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых - двое несовершеннолетних. В другом авто было два человека.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.

Предварительная причина аварии - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская