Семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине сегодня около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, недалеко от села Зеленая.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По данным полиции, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением, и автомобиль на нерасчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра машина врезалась во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы.
На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых - двое несовершеннолетних. В другом авто было два человека.
В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.
Предварительная причина аварии - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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