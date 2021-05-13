В Березном Ривненской области шестилетний мальчик попал под колеса грузовика. Сегодня ребенок умер в реанимации.
Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, авария произошла в среду 12 мая около 19:30 на улице Наливайка.
Читайте также"Будто Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда в Трускавец (фото)По предварительной информации правоохранителей, мать на собственном легковом авто приехала с детьми домой из садика. Пока женщина высаживала младших, ее шестилетний сын выбежал на проезжую часть дороги.
Мальчика сбил водитель грузового автомобиля "ГАЗ" - 46-летний местный житель, сосед семьи, который как раз возвращался с работы домой. Экспертиза показала, что мужчина был трезв.
Почти пять часов медики боролись за жизнь ребенка, однако в 00:10 от полученных травм мальчик скончался в реанимации.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, однако затем его переквалифицировали на часть 2 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.
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