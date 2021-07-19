В селе Печихвосты Луцкого района Волынской области накануне вечером произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять человек были госпитализированы.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате аварии погибли три человека, среди них четырехлетний ребенок. Еще девять человек пострадало, из них шестеро детей (2011−2019 г. р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
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