Событие произошло на глазах медиков, которые также прибыли на вызов.

В городе Светловодск Кировоградской области мужчина застрелился из оружия патрульного, который прибыл на оперативный вызов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, ночью 28 марта 2024 года в Светловодске к правоохранителям поступило сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство.

"Приехав на место происшествия, полицейский наряд, наблюдая неадекватное поведение мужчины, вызвал скорую помощь. После осмотра медиков его должны были доставить в психиатрическую больницу в областном центре.

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Однако гражданин выхватил у полицейского автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте", - сообщают в ГБР.

Отмечается, что работники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по факту служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Инцидент с убийством мужчины в Днепре

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2023 года в Днепре патрульные полицейские из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей.

Между полицейскими и людьми из авто возник конфликт. Мужчина оскорблял патрульную, ударил ее, а затем набросился на полицейского. В это время женщина, которая была с ним в авто, держала полицейскую, чтобы она не пошла на помощь коллеге. Патрульный выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия.

Сначала полицейскому был избран круглосуточный домашний арест, но Днепропетровский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.

Адвокат Андрей Иосипов отмечает, что таким образом 21-летний патрульный Егор Звонков сможет вернуться к работе в полиции.

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