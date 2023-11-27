Апелляционный суд изменил ему круглосуточный домашний арест на ночной.

21-летний патрульный Егор Звонков, который в августе во время конфликта в Днепре застрелил мужчину, сможет вернуться к работе в полиции. Об этом сообщил адвокат Андрей Иосифов.

"Вода камень точит в деле полицейских Днепра. Апелляционная жалоба защиты удовлетворена, прокурору отказано, применен домашний арест в ночное время суток", - рассказал он.

В частности, Иосифов опубликовал решение Днепровского апелляционного суда, согласно которому определение следственного судьи Кировского районного суда от 26 октября о продлении срока меры пресечения полицейскому в виде круглосуточного домашнего ареста отменено. Применен ночной домашний арест.

Видео дня

По словам адвоката, Звонков может приступать к работе в Нацполиции.

"Постепенная, но кропотливая и упорная работа защиты приносит свои результаты. Нелепость инкриминируемого преступления начинает проступать, несмотря на неготовность предоставлять оценку квалификации следственными судьями", - добавил он.

Убийство патрульным мужчины в Днепре 29 августа – что известно

29 августа в Днепре патрульные полицейские из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей.

Между полицейскими и людьми из авто возник конфликт. Мужчина оскорблял патрульную, ударил ее, а потом набросился на полицейского. В это время женщина, которая была с ним в авто, держала полицейскую, чтобы она не пошла на помощь коллеге. Патрульный выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия.

По данным СМИ, у Силогавы ранее были проблемы с законом, связанные с оружием. Вместе с ними и его двумя детьми в салоне автомобиля была 23-летняя Татьяна Патинка. Ее называют любовницей погибшего. Во время инцидента она сопротивлялась и напала на патрульную, за что получила подозрение. Ей присудили ночной домашний арест.

Патрульного, убившего мужчину, взяли под круглосуточный домашний арест. Он не признает себя виновным.

По данным ГБР, женщина, которая находилась в автомобиле, была навеселе.

Также следователи проверяли содержание алкоголя в крови погибшего мужчины. Его гражданская жена и дети утверждали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль нетрезвым.

Вас также могут заинтересовать новости: