Мужчина пришел к знакомой за "самогонкой" и попросился заночевать, однако нарвался на жестокое избиение.

В селе Бышев Киевской области женщина до смерти забила мужчину ножкой от стола.

Читайте такжеВступился за кондуктора: в Мариуполе четверо парней избили пассажира троллейбуса из-за маски (видео)

Об инциденте сообщает «Украина криминальная». Как выяснили полицейские, к женщине мужчина пришел за «самогонкой», которую она продавала из-под полы. Он угостился рюмкой, а потом попросился заночевать. Женщина разозлилась. Как оказалось, она давно не могла поделить мужа с подругой.

Отмечается, что после жестокого избиения еле дышащего пенсионера довезли до больницы еще живым. У него была разбита голова, сломаны ребра, разбиты кости руки и ноги. Медикам не удалось спасти жертву агрессора.

Как оказалось, женщина даже не догадывалась, насколько трагичными стали последствия ее ярости. Она думала, что прогнала мужчину домой, избив и выставив за дверь. Однако за три часа нашла его на том же месте, на котором оставила. Скорую она вызвала сама.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров