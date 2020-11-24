В селе Бышев Киевской области женщина до смерти забила мужчину ножкой от стола.
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Об инциденте сообщает «Украина криминальная». Как выяснили полицейские, к женщине мужчина пришел за «самогонкой», которую она продавала из-под полы. Он угостился рюмкой, а потом попросился заночевать. Женщина разозлилась. Как оказалось, она давно не могла поделить мужа с подругой.
Отмечается, что после жестокого избиения еле дышащего пенсионера довезли до больницы еще живым. У него была разбита голова, сломаны ребра, разбиты кости руки и ноги. Медикам не удалось спасти жертву агрессора.
Как оказалось, женщина даже не догадывалась, насколько трагичными стали последствия ее ярости. Она думала, что прогнала мужчину домой, избив и выставив за дверь. Однако за три часа нашла его на том же месте, на котором оставила. Скорую она вызвала сама.
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