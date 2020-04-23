Под Киевом заметили второй за сегодня пожар, горит сухая трава (видео)

Видео с места событий обнародовали в соцсетях.

В Киевской области замечен еще один пожар. В селе Требухов Броварского района заметили горение сухой травы и растительности.

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Видео с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». На нем можно видеть пламя и сильное задымление. Трава выгорела на значительной площади.

Это уже второй за сегодня пожар, замеченный в Киевской области. Ранее сообщалось, что вблизи села Савянки Вышгородского района горит лес.

Украина уже несколько недель страдает от масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области. Силовики утверждают, что огонь может возникать из-за поджогов, поэтому к поиску диверсантов-поджигателей уже привлекли спецназ.