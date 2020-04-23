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Неподалеку от Киева заметили новый масштабный лесной пожар (видео)

14:58, 23 апреля 2020
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

"В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали", - говорится в сообщении.

Автор уточняет, что горит лес вблизи села Савянки Вышгородского района. "Задымление достигло такой силы, что периодические перекрывает солнце", - отмечается в сообщении.

Ранее Украину охватили масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области. Силовики утверждают, что огонь может возникать из-за поджогов, поэтому к поиску диверсантов-поджигателей уже привлекли спецназ.

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