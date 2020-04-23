Неподалеку от Киева заметили новый масштабный лесной пожар (видео)
14:58, 23 апреля 2020Происшествия
638 0
К месту возгорания направляются спасатели.
Иллюстрация REUTERS
В Киевской области неподалеку от столицы возник новый лесной пожар - пламя заметили в десятках километров от города.
Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.
"В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали", - говорится в сообщении.
Автор уточняет, что горит лес вблизи села Савянки Вышгородского района. "Задымление достигло такой силы, что периодические перекрывает солнце", - отмечается в сообщении.
Ранее Украину охватили масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области. Силовики утверждают, что огонь может возникать из-за поджогов, поэтому к поиску диверсантов-поджигателей уже привлекли спецназ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter