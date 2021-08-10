Обе машины были фактически уничтожены в результате столкновения, одна из них перевернулась.

На перекрестке дорог с. Миривка – с. Гороховое в Киевской области произошла авария, погиб мальчик 2020 года рождения.

Как сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевщины, сообщение о трагедии поступило правоохранителям 9 августа, около семи часов вечера.

"По предварительной информации Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение. В автомобиле Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети. В результате аварии мальчик 2020 года рождения погиб", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. На фото с места событий можно видеть, что обе машины были фактически уничтожены в результате столкновения. Одна из них перевернулась.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в ужасной аварии погибла беременная девушка.

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Авария с участием легковушки и мотоблока произошла вблизи села Райгород. На трассе Винница - Гайсин Chery Tiggo въехал в заднюю часть мотоблока "Зубр". В результате 20-летняя беременная пассажирка мотоблока получила травмы и впоследствии скончалась в местной больнице.

Водитель мотоблока, 32-летний житель Гайсинского района покинул место происшествия. Его разыскали работники Гайсинского районного управления полиции по месту жительства в одном из сел Гайсинского района. Транспортные средства изъяты у водителей взяты образцы крови на состояние опьянения

Автор: Дмитрий Захаров