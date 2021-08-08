ДТП случилось ранним утром, водителя госпитализировали с серьезными травмами.

В Запорожской области произошло ДТП, в котором пьяный водитель "влетел" в остановку и снес газетный киоск. Авария случилась в Мелитополе, ранним утром 8 августа.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Так, примерно в 4:00 утра на улице Богдана Хмельницкого водитель на автомобиле Honda не справился с управлением. Мужчина сначала врезался в остановку, в результате чего кирпичные колоны комплекса оказались разрушенными. Авто не остановилось после столкновения с первым "препятствием" - затем водитель снес газетный киоск.

По информации от свидетелей ДТП, мужчина, который находился за рулем авто, имел признаки алкогольного опьянения. В результате аварии он получил серьезные травмы, его увезла машина скорой помощи.

Читайте такжеВ Украине произошла новая авария на железной дороге: появились первые подробностиВозможной причиной ДТП, в котором мужчина врезался в остановку и повредил киоск, издание называет скользкую дорогу. Утром 8 августа в Мелитополе был дождь, поэтому автомобиль могло "занести".

К счастью, на момент аварии на остановке не было людей. Если бы ДТП случилось несколькими часами позже, когда уже начинает ездить общественный транспорт, могли бы быть жертвы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве мужчина устроил "туалет" прямо на рельсах метро. Инцидент попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко