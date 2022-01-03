По предварительной информации, пожар возник в результате неисправности электросети в одном из номеров.

В Вышгороде на Киевщине горел 5-этажный гостиничный комплекс.

Как сообщила полиция Киевской области, обстоятельства пожара устанавливаются.

"По предварительной информации, пожар возник в результате неисправности электросети в одном из номеров. Два человека доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей.

Читайте такжеСекс-скандал в УПЦ МП: аспирант из Франции обвинил киевского священника в изнасилованииВ свою очередь в Главном управлении ГСЧС Киевской области информируют, что в 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в г. Вышгород на ул. Спасской.

На момент прибытия на место пожарных горел мансардный этаж дома на площади 800 кв. м.

Отмечается, что спасатели помогли двум людям, остальные жители покинули здание самостоятельно.

"В 10:10 пожар локализован и в 11:40 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

На тушении было задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Колорадо мощный пожар уничтожил сотни домов.

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