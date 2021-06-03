Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка.

На рынке "Столичный" возник конфликт, стороны применили дымовые пакеты и петарды.

Как сообщает полиция Киевской области, сегодня на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении публичного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось предотвратить физическое противостояние между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет.

Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению ограничен.

Сейчас полиция охраняет публичный порядок и проводит превентивные мероприятия на рынке "Столичный".

В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

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Автор: Виктория Токарева