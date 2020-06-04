Под Киевом нетрезвый юноша полез на высоковольтную вышку после ссоры с любимой (фото)

Чтобы спасти «смельчака» от смерти, вышку пришлось обесточить.

В Мироновке Киевской области полиция и сотрудники «Киевоблэнерго» спасли жизнь нетрезвому местному жителю, который забрался на вышку ЛЭП под огромным напряжением.

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Как сообщается на сайте областной полиции, правоохранители получили сообщение о парне на вышке от неравнодушных прохожих. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Мужчина не реагировал на уговоры правоохранителей и граждан спуститься вниз, продолжал подниматься выше и в ответ угрожал самоубийством.

Чтобы спасти «смельчака» от неминуемой смерти, полицейские обратились к сотруднику «Киевоблэнерго» с просьбой обесточить вышку, напряжение которой составляло 35 тысяч вольт.

После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился. Это 25-летний парень, который поссорился с девушкой и таким образом пытался привлечь к себе внимание.

Из-за бездумного поступка юноши часть города около часа оставалась без света.

Правоохранители составили на молодого человека админпротокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об Административных правонарушениях.

Ранее в Тернополе юноша получил ожоги 30% тела от поражения током во время селфи на крыше вагона.

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