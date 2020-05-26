В Тернополе юноша получил ожоги 30% тела в результате поражения током во время селфи на крыше вагона

15-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Тернополе 15-летний парень получил ожоги 30% тела в результате поражения электрическим током при попытке сделать селфи на крыше железнодорожного вагона.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел в понедельник, 25 мая, около 18:00 на ул. Бродовской.

Сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от медиков областной детской больницы о том, что к ним с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами 30% тела доставили 15-летнего жителя областного центра. Травмы несовершеннолетний получил в результате поражения электрическим током.

По предварительным данным, подросток еще с двумя друзьями прогуливались по территории железнодорожного депо. По словам товарищей пострадавшего, парень хотел сфотографироваться и поднялся по лестнице на крышу вагона. От резкого удара током его отбросило на землю.

Сведения по данному факту внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

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