Авария произошла в Старых Петровцах.

Под Киевом жертвой смертельной аварии стал пешеход, который угодил под колеса авто прямо на пешеходном переходе сразу после выхода из магазина.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария произошла в селе Старые Петровцы на главной улице, которая одновременно является трассой на Чернобыль. Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода на переходе.

"Погибший шёл с магазина с пакетом еды... Смерть наступила мгновенно. Эта дорога, кстати, вся в населённых пунктах и переходах. Именно поэтому в зону ехать не час, а два с половиной", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в легковом автомобиле, который перевернулся на автодороге в Бориспольском районе Киевской области, ехали 16 человек, из них семеро – дети. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован