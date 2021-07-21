Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В поселке Гостомель вблизи столицы мужчина пытался убить собственную жену, с которой прожил вместе 17 лет, чтобы "встретиться на том свете".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, злоумышленник нанес потерпевшей четыре ножевых ранения.

"Правоохранители обнаружили окровавленную 50-ти летнюю женщину у подъезда дома. Сразу же за правоохранителями прибыла скорая медицинская помощь. Женщина пояснила, что телесные повреждения ей нанес сожитель и в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством. 46-ти летнего злоумышленника правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина находится в реанимации местной больницы. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2, ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

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Автор: Юрий Годован