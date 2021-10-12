Вероятный поджигатель доставлен в больницу с ожогами.

Мужчина в Вишневом поссорился с бывшей женой и поджег дверь в ее квартиру. Вероятного поджигателя госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел 11 октября на улице Машиностроителей. На место инцидента выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь.

Всех жителей многоэтажки эвакуировали из-за вспыхнувшего пожара. Возгорание удалось быстро локализовать.

В результате происшествия пострадал 54-летний мужчина. Именно его считают виновником пожара. Его госпитализировали с многочисленными ожогами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют версию о самоподжоге.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева произошел масштабный пожар на крыше дома. Инцидент произошел на улице Михайловской возле поворота на Костельную.

На место приехали спасатели ГСЧС. Дым, идущий с крыши, видно с других районов столицы, в частности - с Подола.

В столичном управлении ГСЧС уточнили, что пожар произошел в Шевченковском районе на улице Костельной 2В. О нем стало известно в 7:36.

Автор: Анастасия Горбачева