Самолет АН-26 упал на расстоянии около 2 км до военного аэропорта.

В результате авиакатастрофы возле Чугуева Харьковской области погибли 22 человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет АН-26 ВСУ упал в городе Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, произошел пожар. В 21:55 пожар самолета ликвидирован.

От ГСЧС привлечено 15 человек личного состава и 4 ед. техники.

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Автор: Андрей Василюк