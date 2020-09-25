На Харьковщине разбился самолет Ан-26 / скриншот
В результате авиакатастрофы возле Чугуева Харьковской области погибли 22 человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
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"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет АН-26 ВСУ упал в городе Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, произошел пожар. В 21:55 пожар самолета ликвидирован.
От ГСЧС привлечено 15 человек личного состава и 4 ед. техники.
Авиакатастрофа на Харьковщине: что известно на данный момент
- В Чугуеве Харьковской области около 20: 45 разбился военный самолет Ан-26.
- В ГСЧС ранее сообщалось, что на борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).
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