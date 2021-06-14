Инцидент расследует полиция.

В Днепропетровской областной детской больнице спасают трёхлетнюю девочку, которую до полусмерти избили дома.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Малышку в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями.

Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы.

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Известно, что "скорую" домой вызвала мать. С отцом ребенка она вместе не живет, полиции сначала рассказала: тот якобы похитил ребенка и избил его. Затем этот рассказ сама же опровергла.

Полиция допросила обоих родителей. Инцидент расследуют.

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Автор: Людмила Жерновская