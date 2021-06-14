В Днепропетровской областной детской больнице спасают трёхлетнюю девочку, которую до полусмерти избили дома.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Малышку в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями.
Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы.
Читайте такжеВ Киеве из озера Тельбин достали тело женщиныВ больнице ребенку пришлось провести экстренную трепанацию черепа.
Известно, что "скорую" домой вызвала мать. С отцом ребенка она вместе не живет, полиции сначала рассказала: тот якобы похитил ребенка и избил его. Затем этот рассказ сама же опровергла.
Полиция допросила обоих родителей. Инцидент расследуют.
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Житомиром нашли мертвого младенца: полиция устанавливает вину матери (видео)
- "Оперся о москитную сетку": в Тернополе 6-летний мальчик упал с 7 этажа и выжил
- В Днепропетровской области маленький ребенок проглотил гайку (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram