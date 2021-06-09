Киберспециалисты СБУ разоблачили группировку майнеров криптовалюты, которые нелегально подключили свое оборудование к трансформаторной подстанции на Днепропетровщине, поставив энергоснабжение всего района под угрозу.
Об этом сообщается на сайте СБУ. Установлено, что за 3 месяца майнинга преступники нанесли убытков по меньшей мере на 2 миллиона гривень.
Организаторы «бизнеса» собрали мощную майнинг-ферму и разместили оборудование в арендованных складских помещениях рядом с трансформатором. Чтобы скрыть воровство электричества, преступники вмешались в работу системы учета с помощью специального оборудования.
Подчеркивается, что действия майнеров могли привести к нештатным ситуациям с энергоснабжением населения и предприятий.
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В ходе обысков СБУ изъяла у фигурантов более 350 единиц оборудования для майнинга, а также технику для вмешательства в автоматизированную сеть учета электроэнергии.
Действия дельцов квалифицировали по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
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