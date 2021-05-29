Добытчиков криптовалюты в итоге тоже нашли за что привлечь к ответственности.

Полиция английского Уэст-Мидлендса была уверена, что выслеживает наркоторговцев и ферму по выращиванию каннабиса, однако в итоге попала на секретную ферму по добыче биткоинов.

Правоохранители устроили рейд в местной промзоне, где, как ожидалось, производили марихуану, пишет BBC. Но вместо теплиц с коноплей обнаружили около сотни компьютеров для майнинга.

Изначально внимание полиции привлекли сообщения о множестве людей, посещающих тот район, а полицейский дрон уловил большое количество теплового излучения, исходящего от здания. По всем признакам стражи порядка ожидали найти там ферму марихуаны.

Выяснилось, однако, что и криптоферму есть за что привлечь к ответственности. Правоохранители обнаружили незаконное подключение к электросети: майнеры украли электроэнергии на тысячи фунтов.

Компьютерное оборудование полиция в итоге изъяла, но никого не задерживала.

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Перевод: Катерина Комолова