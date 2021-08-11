Авария в Киеве случилась на Большой окружной, пострадал коп, узнали журналисты.

В Киеве в районе Академгородка произошло ДТП с участием автомобиля полиции и маршрутки.

Поскольку в ДТП в Киеве участвовали полицейские, расследованием занимается Государственное бюро расследований, сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Киева.

По ее данным, следователи ГБР уже прибыли на место происшествия.

Полицейское авто Skoda "влетело" в маршрутку, почти не тормозя, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети также опубликовали видео с места происшествия.

Маршрутка и авто правоохранителей столкнулись в столице на Большой окружной перед светофором, поделилось dtp.kiev.ua в своем канале в Telegram. По его сведениям, пострадал правоохранитель.

"Маршрутке повезло больше – поцарапана попа, а вот у патрульного автомобиля в хлам разбита передняя часть. Патрульных осматривают медики скорой. Одного забрали", – отмечается на канале.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате которых, в частности, кто-то получил телесные повреждения средней степени тяжести – это ч. 1 ст. 286.

За такое нарушение грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест до трех лет. Также нарушителя могут лишить прав.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Екатерина Присяжнюк