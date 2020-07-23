В МВД обратились к гражданам из-за побега "полтавского террориста"
Полиция до сих пор разыскивает злоумышленника Романа Скрыпника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве.
Об этом в эфире "Громадського радио" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть очень опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", – говорит Шевченко.
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По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УКУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года.
Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать.
Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.
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