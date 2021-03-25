Также в спецслужбе заявили, что участники преступной группировки почти в десять раз завышали цены на контрабандные товары военного назначения, реализуя их предприятиям «Укроборонпрома».

В рамках расследования дела о создании незаконного военизированного вооруженного формирования и контрабанды товаров военного назначения СБУ объявила о подозрении шести лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

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Он добавил, что с сегодняшнего дня в Печерском райсуде столицы будут рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения этим 6 лицам, среди которых экс-народный депутат Семен Семенченко и «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко.

Также Головаш добавил, что будут объявлены подозрения и другим участникам преступной группировки, однако пока не назвал фамилий, ссылаясь на тайну следствия.

Головаш уточнил, что Семенченко объявлено подозрение по ч. 3 ст. 260 (руководство не предусмотренными законом военизированными или вооруженными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники) Уголовного кодекса, а Шевченко, который, по версии следователей, занимался поиском каналов финансирования и поставкой военной амуниции и боеприпасов, - по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Кроме того, действия Шевченко дополнительно квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса.

В свою очередь прокурор Офиса генпрокурора Ян Стрелюк рассказал, что сегодня в Печерском райсуде изберут меры пресечения еще четырем фигурантам этого дела. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Кроме того, начальник второго управления СБУ Константин Невмержицкий сообщил детали материалов дела о контрабандных поставках подозреваемыми комплектующих частей к военной технике.

По его словам, подозреваемые занимались контрабандой из России клистронов - приборов, используемых для усиления высокочастотного радиосигнала. Участники преступной группы покупали их по 30 тыс. долл. за блок, а продавали предприятиям «Укроборонпрома» за 200 тыс.

"Обратите внимание на цены. Цена закупки - 30 тыс. долл., а поставляли они их на оборонные предприятия по 200 тысяч. Поэтому ни о каком отстаивании государственных интересов речь не идет", - отметил Невмержицкий.

Он добавил, что СБУ также проверяет причастность Шевченко к налаживанию контрабандного канала поставки оружия из России в Ирак, Сирию и Афганистан.

Что известно о деле

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ПГК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

Организаторами такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", заявили в СБУ.

В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос и опроверг все обвинения.

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Автор: Дмитрий Хилюк