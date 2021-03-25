В рамках расследования дела о создании незаконного военизированного вооруженного формирования и контрабанды товаров военного назначения СБУ объявила о подозрении шести лицам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.
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Он добавил, что с сегодняшнего дня в Печерском райсуде столицы будут рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения этим 6 лицам, среди которых экс-народный депутат Семен Семенченко и «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко.
Также Головаш добавил, что будут объявлены подозрения и другим участникам преступной группировки, однако пока не назвал фамилий, ссылаясь на тайну следствия.
Головаш уточнил, что Семенченко объявлено подозрение по ч. 3 ст. 260 (руководство не предусмотренными законом военизированными или вооруженными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники) Уголовного кодекса, а Шевченко, который, по версии следователей, занимался поиском каналов финансирования и поставкой военной амуниции и боеприпасов, - по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Кроме того, действия Шевченко дополнительно квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса.
В свою очередь прокурор Офиса генпрокурора Ян Стрелюк рассказал, что сегодня в Печерском райсуде изберут меры пресечения еще четырем фигурантам этого дела. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.
Кроме того, начальник второго управления СБУ Константин Невмержицкий сообщил детали материалов дела о контрабандных поставках подозреваемыми комплектующих частей к военной технике.
По его словам, подозреваемые занимались контрабандой из России клистронов - приборов, используемых для усиления высокочастотного радиосигнала. Участники преступной группы покупали их по 30 тыс. долл. за блок, а продавали предприятиям «Укроборонпрома» за 200 тыс.
"Обратите внимание на цены. Цена закупки - 30 тыс. долл., а поставляли они их на оборонные предприятия по 200 тысяч. Поэтому ни о каком отстаивании государственных интересов речь не идет", - отметил Невмержицкий.
Он добавил, что СБУ также проверяет причастность Шевченко к налаживанию контрабандного канала поставки оружия из России в Ирак, Сирию и Афганистан.
Что известно о деле
- 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.
- Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".
- По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
- Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ПГК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".
- Организаторами такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", заявили в СБУ.
- В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос и опроверг все обвинения.
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