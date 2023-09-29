В частности, чиновник организовал поставку дронов-камикадзе из Ирана к украинской границе, которыми 3 июля агрессор атаковал Сумы.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному гендиректору российской авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны РФ Юрию Великокладу. Он предоставлял самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украине, сообщает СБУ.

Кроме того, чиновник организовал переправку дронов-камикадзе типа "Shahed" из Ирана к украинской границе, которыми 3 июля агрессор атаковал Сумы. Тогда россияне ударили по двум многоэтажкам и админзданию в центральной части города. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения.

По данным следствия, иранские дроны в РФ перевозили на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

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Кроме того, в конце 2022 и начале 2023 годов он предоставлял самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер". В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города.

В СБУ рассказали, что для осуществления перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование самолетов. В частности, за 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" потратили 56 млн российских рублей.

В то же время, в офисе генпрокурора уточнили, что Великоклад не только предоставлял приказы своим подчиненным перевозить на гражданских бортах вооружения и боевиков, но и лично принимал необходимые решения и контролировал их своевременное выполнение.

Сейчас Великокладу заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Сейчас он находится на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в соцсетях опубликовали видео крушения российского самолета Ил-76 в Мали. По данным СМИ, на его борту могли находиться наемники ЧВК "Вагнер". Однако, сейчас "вагнеровцы" это скрывают.

На видео можно увидеть, как самолет заходит на посадку, однако выходит за пределы взлетной полосы, переворачивается и загорается.

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