Перестрелка в Броварах: МВД опубликовало видео, как спецназ задерживал подозреваемых

На ролике видно, как вооруженный спецназ КОРД пилит металлические решетки на входе в здание, похожее на офис.

Министерство внутренних дел опубликовало в YouTube видео задержания подозреваемых в причастности к вчерашнему конфликту со стрельбой в Броварах, пригороде Киева.

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На ролике видно, как вооруженный спецназ КОРД пилит металлические решетки на входе в здание, похожее на офис.

После этого находящихся в здании людей укладывают на пол и надевают наручники. Отметим, случаев сопротивления на видео не зафиксировано.

Напомним, сегодня в Броварах суд арестовал на 60 дней без права на внесение залога одного из задержанных во время вчерашнего конфликта со стрельбой.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также вчера Геращенко сообщил, что год назад Киевская облгосадминистрация провела тендер, в результаты которого в Бровары зашел еще один перевозчик, а после двух месяцев карантина две враждующие группировки - из Винницы и Броваров - решили «выяснить отношения, а областная власть не контролировала ситуацию и не обращала внимания на проблемы в сфере перевозок».

Сегодня, 30 мая, суд в Броварах избирает меры пресечения 21 задержанному участнику конфликта.

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