Травмы собаки были очень серьезными.

Около 05:30 утра 8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего один человек погиб, десятки домов были повреждены.

Из-под завалов одного из домов, как сообщали в Министерстве внутренних дел, удалось спасти собаку. Раненому в результате вражеской атаки животному не удалось прожить долго.

"Собака, пострадавшая от обстрела в Сумах, – умерла. Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезные. Ориентировочный возраст животного – 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела. ... Нам очень жаль, что не удалось спасти жизнь. UAnimals сочувствует владельцу собаки и всем, кто потерял животных в результате российской агрессии", – рассказали на странице зоозащитной организации UAnimals и показали видео с умершей собакой, снятое 11 сентября.

Удар по городу Сумы 8 сентября - что надо знать

Рано утром в пятницу, 8 сентября, россияне нанесли ракетный удар по городу Сумы, что повлекло значительные разрушения и жертвы.

Спасатели информировали, что повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств. Городской голова Александр Лысенко отмечал, что повреждены и многоэтажки.

Известно, что в результате атаки пострадали четыре человека. Двух человек – 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину в тяжелом состоянии – удалось спасти из-под завалов. Вечером 8 сентября одна из раненых скончалась в больнице.

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