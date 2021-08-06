Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В селе Балашовка Ривненской области деталь от грузовика отлетела в 44-летнего пешехода и травмировала его.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Грузовик в это время вез древесину. Выяснилось, что лесовоз не прошел техосмотр.

Мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча.

"Медики говорят: ему повезло, что выжил", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ривненской области колесо отлетело от грузовика и оторвало пешеходу рукуОтмечается, что полтора месяца назад деталь от лесовоза влетела в пешехода в Березном, он умер. А в прошлом году в селе Новоречица деталь от колеса убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина.

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Автор: Катерина Шварц