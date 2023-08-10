Погибшие девушки - дочери военных, которые воюют на Запорожском направлении.

Вследствие вчерашнего ракетного удара россиян по Запорожью погибли две юные музыкантши, которые своим пением собирали средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга.

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", - говорится в сообщении.

В центре добавили, что сначала девушки выступали отдельно, а затем образовали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".

Телеграм-канал Свои / Кривой Рог опубликовал видео, вероятно, последнего выступления девушек, которые за час до ракетного удара по Запорожью собирали средства для ВСУ.

Также в конце июня на странице 23 отдельной бригады ООП "Хортица" Нацгвардии было опубликовано сообщение, где указывалось, что девушки - дочери военных, которые сейчас воюют на запорожском направлении. Музыкантши записали для своих родителей трогательное видео, исполнив украинскую народную песню.

Атака россиян на Запорожье 9 августа: что известно

Вчера, 9 августа, в результате удара российских оккупантов по Запорожью три человека погибли, девять травмированы, среди них - 11-месячный ребенок. В частности, жертвами атаки стали 43-летний мужчина и девушки 19 и 21 лет.

В результате удара было разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.

Вас также могут заинтересовать новости: