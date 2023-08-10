Вследствие вчерашнего ракетного удара россиян по Запорожью погибли две юные музыкантши, которые своим пением собирали средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга.
"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что сначала девушки выступали отдельно, а затем образовали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".
Телеграм-канал Свои / Кривой Рог опубликовал видео, вероятно, последнего выступления девушек, которые за час до ракетного удара по Запорожью собирали средства для ВСУ.
Также в конце июня на странице 23 отдельной бригады ООП "Хортица" Нацгвардии было опубликовано сообщение, где указывалось, что девушки - дочери военных, которые сейчас воюют на запорожском направлении. Музыкантши записали для своих родителей трогательное видео, исполнив украинскую народную песню.
Атака россиян на Запорожье 9 августа: что известно
Вчера, 9 августа, в результате удара российских оккупантов по Запорожью три человека погибли, девять травмированы, среди них - 11-месячный ребенок. В частности, жертвами атаки стали 43-летний мужчина и девушки 19 и 21 лет.
В результате удара было разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.