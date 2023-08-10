Утром в больнице умерла женщина.

Количество погибших в результате удара оккупантов по Запорожью выросло до трех, кроме того известно о 9 травмированных, среди них 11-месячный ребенок.

"Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года", - сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он уточнил, что за сутки военные РФ совершили 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. "В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которые оперативно доставлены в лечебное учреждение областного центра", - добавил Малашко.

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Кроме того, как добавил министр внутренних дел Игорь Клименко, утром в больнице скончалась еще одна женщина. "По состоянию на 8:30 погибли три человек, 9 - травмированы. Один человек в тяжелом состоянии", - сообщил детали министр.

В Нацполиции сообщили также, что правоохранители задокументировали последствия попадания вражеской ракеты Х-35 по областному центру.

Удар по Запорожью

Вчера поздно вечером российские оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья. Сначала было известно о двух погибших и семерых раненых в результате удара.

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