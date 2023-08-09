Предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья, по последним официальным данным, погибли два человека, а семь - получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. "Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", - написал он.

Куртев отметил, что дополнительная информация уточняется. "Россия - страна-террорист", - подчеркнул секретарь горсовета.

В то же время руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

"Сохраняйте спокойствие, не игнорируйте сигналов тревоги! Подробности впоследствии", - отметил он и добавил, что направляется на место происшествия.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что уже известно о трех погибших в результате российского удара по Запорожью.

"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Идет спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам", - сообщил он.

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21:31. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Запорожье погибли два человека, ранены семь. "Сначала информация была о трех погибших. К счастью, одиного человека удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции", - сообщил он.

Клименко также добавил, что спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. "Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, которые во время прилета находились на улице", - рассказал чиновник.

В 21:07 руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале насчет российского ракетного удара по Запорожью сообщил, что тип ракеты сейчас устанавливается, но предварительно речь идет об "Искандере".

"Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ. Известно о трех погибших гражданских, еще пять человек получили ранения", - заявил он.

Так, добавил Ермак, в результате удара было разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины.

Война в Украине продолжается - важные новости

Как сообщал УНИАН, в Украине несколько раз за сутки была объявлена воздушная тревога во всех регионах. Сообщалось об угрозе применения врагом гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В то же время близкий к Вооруженным силам Украины военный блогер "Николаевский Ванек" сообщил, что россияне имитируют пуски ракет, чтобы поиграть на нервах украинцев.

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