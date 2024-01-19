Сейчас перекрыто движение на двух автодорогах области.

Вследствие интенсивных осадков в большинстве рек и ручейков на территории Закарпатья произошло повышение уровней воды, что привело к подтоплениям автодорог, домов и сельхозугодий.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, подтопленными оказались пять подвальных помещений, 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий.

"Спасатели выезжали для откачки воды из частных домохозяйств, а также одного детского сада в Ужгороде, Перечине, Рахове, с. Соймы в Хустском районе и поселке Дубовое в Тячевском районе", - говорится в сообщении.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, интенсивные осадки, которые длились в области последние двое суток, привели к подтоплению нескольких автодорог.

"Подтоплено и перекрыто движение на автодороге Н-09, между населенными пунктами Ольховка и Гребля, и на автодороге Т-07-19 между селами Великие Комяты и Заречье", - добавили в службе.

Впоследствии там уточнили, что по состоянию на 10:00 уровень воды начал снижаться. По предварительным прогнозам, в течение следующих нескольких часов ситуация на автодороге Т-07-19 нормализуется.

Штормовое предупреждение на Закарпатье на 19 января

На сегодня, 19 января, в Карпатах и на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за погодных осложнений. Прогнозируется значительный дождь и мокрый снег.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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