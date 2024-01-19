Синоптики предупреждают о значительных дождях и мокром снеге.

На сегодня, 19 января, в Карпатах и на Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за усложнения погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"19 января в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь и мокрый снег", - сообщают синоптики. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, утром в Украине местами будет туман, из-за чего видимость будет падать до 200-500 метров.

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Погода 19 января - прогноз на сегодня

По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня будет бесполезно.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях пройдут дожди. Днем температура будет подниматься до +4°...+9°, а на крайнем юге страны - до +12°.

На остальной территории страны ожидается умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в Карпатах значительные. Днем в северной части пройдут небольшие осадки. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, а в центральных областях 0°...+5°.

Ветер в Украине ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...+2°.

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