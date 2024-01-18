Осадки ожидаются по всей стране, кроме большинства южных областей.

В пятницу днем, 19 января, температура в Украине немного снизится, однако все равно не упадет ниже "нуля". Практически по всей старне будет пасмурно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.

В Тернополе 19 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +3°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, снег.

В Виннице завтра будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, дождь.

В Одессе 19 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+10°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.

Приметы погоды 19 января

Если в этот день оттепель, то будет хороший урожай. Небо хмурое, большой иней и снег в этот день также сулят плодородный год. Если собаки в этот день много лают - будет много зверя и дичи.

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