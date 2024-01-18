В пятницу днем, 19 января, температура в Украине немного снизится, однако все равно не упадет ниже "нуля". Практически по всей старне будет пасмурно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем +1°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.
- В Тернополе 19 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +3°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, снег.
- В Виннице завтра будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, дождь.
- В Одессе 19 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+10°.
- В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.
Приметы погоды 19 января
Если в этот день оттепель, то будет хороший урожай. Небо хмурое, большой иней и снег в этот день также сулят плодородный год. Если собаки в этот день много лают - будет много зверя и дичи.