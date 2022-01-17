Инцидент произошел в селе Межиброды Стрыйского района.

На Львовщине произошло ДТП с грузовиком, погиб 18-летний парень. 19-летняя девушка, которая также попала под колеса, сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Львовской области.

Авария произошла 16 января в 19.30 на трассе "Киев-Чоп" в селе Межиброди Стрыйского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "Вольво", 57-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на двух пешеходов, жителей одного из сел района – парня в возрасте 18 лет и 19-летнюю девушку. В результате наезда парень от полученных травм скончался на месте происшествия, девушка госпитализирована в реанимацию", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителю грузовика может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение права на управление транспортными средствами.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Читайте такжеЖивьем похоронен под тоннами навоза: подробности ДТП с грузовиком на Хмельнитчине (видео)На странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook сообщается, что погибший и девушка, которая попала в реанимацию - жители поселка Верхнее Синевидное. Потерпевшую доставили в больницу с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом обеих костей обеих голеней в нижней трети со смещением, множественные ссадины и раны головы, конечностей".

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове водитель внезапно умер за рулем авто вынесло на тротуар.

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