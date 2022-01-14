Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Во Львове водитель автомобиля внезапно умер за рулем.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

ДТП произошло сегодня, 14 января, около 07:40 на улице Любинской.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля Kia Soul, 50-летний львовянин скоропостижно скончался во время движения.

"Неуправляемое транспортное средство выехало на встречную полосу и тротуар - и остановилось", - сообщает полиция.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте ДТП работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Тело водителя отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Решается вопрос правовой квалификации события.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове водитель автобуса умер за рулем. На момент инцидента в салоне были пассажиры, они пытались спасти мужчину.

А в Киеве за рулем умер водитель троллейбуса.

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