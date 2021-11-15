Мальчика с ожогами первой и второй степени доставили в больницу.

В Одессе 13-летний мальчик получил ожоги при попытке сделать селфи на крыше железнодорожной цистерны.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала "Одесская железная дорога АО "Укрзализныця".

По данным пресс-службы, инцидент произошел 14 ноября около 16:00 на станции Одесса-Восточная.

"Дежурная по станции услышала специфический звук, после чего сработал вакуумный выключатель фидера №1 контактной сети (высоковольтный выключатель переменного тока – УНИАН). При осмотре территории на обочине пути был обнаружен подросток со следами ожогов…", – рассказали в филиале.

На место происшествия были вызваны представители Нацполиции и скорая помощь. Мальчика с ожогами первой и второй степени доставили в ожоговый центр городской клинической больницы.

Установлено, что при попытке сделать селфи ученик 7-го класса одной из одесских школ поднялся на крышу цистерны, где был поражен электрическим током контактной сети.

Читайте такжеНа Херсонщине 16-летняя девушка из-за "гениальной идеи" обожгла половину лицаВ пресс-службе акцентируют на том, что дети и подростки подвергают себя огромной опасности, когда поднимаются на вагоны, локомотивы, изгороди, мосты и другие железнодорожные объекты ради фотографии.

Как отмечается, напряжение контактной сети – 27,5 кВ. При приближении к проводу контактной сети ближе чем на два метра может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом. В результате человек получает тяжелую электротравму.

Ранее в Одессе 21-летний парень залез на крышу железнодорожной цистерны, чтобы сделать эффектное фото. Парня ударило током, у него обожжено почти все тело. За жизнь пострадавшего боролись врачи.

Автор: Лариса Козовая