По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа "шахед".

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе участницу агентурной сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ), которая действовала в городе.

Злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ, сообщает СБУ.

По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа "шахед".

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На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского телеграмм-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

Злоумышленница через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского гру Григорием Ивановым. После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему "куратору" о последствиях "прилетов".

Кроме того, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали "заинтересованность" в военной разведке страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задержали ее в собственном доме. По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года.

В поле зрения оккупантов женщина попала из-за активности в их Телеграм-канале. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Задержание предателей в Украине - детали

В Одессе судили местного жителя, который стал агентом вражеской разведки, "прикрывался" при этом волонтерством. Как сообщает Одесская областная прокуратура, обвиняемый очень стремился к оккупации Одесской области. Поэтому предатель занимался разведывательно-подрывной работой в пользу военной разведки Главного управления генерального штаба ВС РФ.

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