Повешенного мужчину нашел его брат, узнали журналисты.

Во вторник, 17 августа, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области на двери одного из частных домов нашли повешенным мужчину.

Мужчина найден повешенным на дверях своего дома, расположенного на ул. Волина, на месте происшествия работали правоохранители, пишет "Первый Городской".

По его данным, тело повешенного обнаружил его брат.

Источник издания сообщил, что мужчина, найденный повешенным, лечился от депрессии, а также психических расстройств, и был в подавленном состоянии.

"…Он имел алкогольную и наркотическую зависимость, но месяц назад полностью отказался от плохих привычек", – отмечается в материале.

Собеседник добавил, что жилье мужчины было закрыто изнутри на крючок. Журналисты выяснили, что во вторник дом должны были продать. Возможно, мужчина свел счеты с жизнью.

Ранее под Кривым Рогом произошла резонансная трагедия – 15 августа в селе Вольное в своем доме был найден застреленным мэр города Константин Павлов. Есть ряд версий трагедии – убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства.

Автор: Екатерина Присяжнюк