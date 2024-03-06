Погибшим оказался 70-летний мужчина.

В результате обстрела оккупантами поселка Боровая Изюмского района Харьковской области погиб мужчина, есть раненые, среди которых - трое детей. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них трое детей", - заявил чиновник.

По его словам, из-под завалов спасли женщину, которую направили в больницу.

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Синегубов отметил, что в результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Обновлено в 15:28. Позже он проинформировал, что сейчас известно уже о семи пострадавших, из них – трое несовершеннолетних парней.

Также 73-летний мужчина получил травмы от обломков, а 44-летняя женщина – повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.

"У трех юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил обломочное ранение", – рассказал председатель ОВА.

Удар дронами по Одессе 2 марта - детали

Ночью 2 марта армия РФ нанесла удар беспилотниками по Одесской области. Один из них попал в 9-этажный дом в Одессе. В результате атаки погибли 12 человек, пятеро из них - дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

В Одессе прощаются с жертвами удара. Вчера состоялись похороны семейства Кравцов, глава которого был военнослужащим. Он погиб под завалами дома вместе с женой и тремя детьми.

Сегодня попрощались с 4-месячным Тимофеем и его 31-летней мамой Анной. Ее муж и дочь выжили, поскольку на момент удара находились в другой комнате.

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