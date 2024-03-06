Дочь и внук священника погибли под завалами многоэтажки, в которую попал вражеский дрон.

В Одессе сегодня прощаются с 4-месячным Тимофеем и его 31-летней мамой Анной, которые погибли под завалами многоэтажки в результате атаки 2 марта российским беспилотником. Об этом говорится в сюжете 1+1.

Отмечается, что младенца спасатели нашли под завалами в объятиях мамы, которая пыталась прикрыть собой ребенка. Его папа с сестренкой выжили - в момент удара мужчина с дочкой были в другой комнате. Пока спасатели разбирали завалы, мужчина не отрывал глаз от разрушенного дома, надеясь на чудо. Однако оно не случилось. Позже судмедэксперты сообщили мужчине, что его родные погибли во сне.

Траурную процессию организовали в доме молитвы, куда семья ходила каждое воскресенье. Погибшая Анна была дочерью пастора этой церкви, поэтому попрощаться с ней и малышом приехали верующие даже из-за границы.

Удар РФ по Одессе 2 марта - детали

Ночью 2 марта армия РФ нанесла удар беспилотниками по Одесской области. Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Его подъезд почти полностью разрушен, погибли 12 человек, среди которых - пятеро детей. Двух младенцев нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.

Вчера в Одесской области похоронили жертв этой атаки - многодетную семью Кравцов. Военнослужащий погиб вместе с женой и тремя детьми, младшему из которых не было и года.

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