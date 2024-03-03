Двух детей сейчас ищут под завалами многоэтажки.

Новости Одессы сегодня, 3 марта, трагические - стало известно, что в областном центре в жилой 9-этажке, в которую в ночь на 2 число попал российский дрон, погибла семья военнослужащего.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что из-за российской атаки в жилом доме погибли несколько семей. В частности, среди них две семьи с младенцами. Это женщина, 1992 г.р., и ее сын, который родился в октябре 2023 года. Мужчина вместе с другим ребенком уцелели, потому что находились в другом помещении.

Также, по данным прокуратуры, погиб 40-летний мужчина - его нашли под завалами вчера, 2 марта. Сегодня нашли его погибшую жену, которой недавно исполнилось 36 лет, и маленькую дочь, рожденную в июле 2023 года. "Обоих младенцев нашли вместе с мамами, которые прикрывали собой детей", - рассказал представитель прокуратуры.

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Как сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, среди погибших - семья военных с 7-месячной дочкой. По данным Братчука, Олег и Татьяна Кравец познакомились на службе, потом женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой.

"Брат Олега погиб в 2014 году в зоне АТО. Умершая дочь Лиза (нашли сегодня под завалами вместе с мамой, - УНИАН) была единственным общим ребенком супругов. 29 февраля ей исполнилось всего 7 месяцев. У Татьяны были еще дети от предыдущего брака: 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату, их до сих пор ищут под завалами", - рассказал Братчук.

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Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар, привлекая 8 беспилотников, которые были запущены из акватории Черного моря. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен. По состоянию на утро 3 марта известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей - два младенца и 3-летний мальчик. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.

Среди погибших - семья священника - членов семьи баптистского пресвитера. В частности, 3 марта под завалами многоэтажного дома оказалась Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем - дочь и внук Николая Сидака - пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ. Муж женщины - Сергей - и старшая дочь чудом остались целыми, находясь в соседней комнате.

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