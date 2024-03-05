Всего 2 марта из-за атаки армии РФ в Одессе погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

Сегодня в Одессе начали прощаться с погибшими из-за попадания российского дрона в жилую многоэтажку 2 марта.

Как сообщили в мэрии Одессы, 5 марта в городе попрощались с Татьяной и Олегом Кравец, которые вместе с детьми - 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой - стали жертвами российской дроновой атаки.

Проститься с супругами и детьми пришли сотни одесситов.

Многодетную семью сегодня хоронят в селе Мариново Березовского района Одесской области. Жители общины почтили память погибших "живым коридором", когда траурный кортеж проезжал к пункту назначения.

Стало известно, что из большой семьи уцелел только старший (четвертый) ребенок - мальчик гостил у бабушки и дедушки, что спасло ему жизнь.

По данным регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины, Олег Кравец - военнослужащий управления: подполковник. Его большая семья - жена и трое детей - погибли во время ужасной атаки, которую по Одессе нанесла российская армия.

"Олег Владимирович был верен военной присяге и украинскому народу. Прошел горнило войны, был участником боевых действий. В 2000 году с золотой медалью окончил Рауховскую среднюю школу. Затем поступил в Одесский институт Сухопутных войск и закончил его с отличием", говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий был примером в своей смелости и отваге, решительности и стойкости, выполнении воинского долга с полной самоотдачей и преданности Родине.

Также сегодня в Одессе прощаются с еще тремя погибшими - 55-летним Михаилом Войтовым и 29-летним Виталием Пригожиным и его 3-летним сыном Марком. Мать ребенка сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии.

Завтра, 6 марта, будут прощаться в Одессе с 31-летней Анной Гайдаржи и 4-месячным Тимофеем - дочерью и внуком священника. Старшая дочь и муж женщины уцелели, потому что находились в другой комнате.

Также завтра похоронят 73-летнюю Анну Чебан - врача-педиатра, которая много лет работала в детской городской поликлинике № 2.

Удар РФ по Одессе 2 марта - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар - 8 беспилотников были запущены из акватории Черного моря. Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом, один подъезд почти полностью разрушен. Из-за этой атаки захватчиков погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Двух младенцев нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.

Это наиболее масштабная трагедия в Одессе за два года полномасштабной войны, которую начала РФ.

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