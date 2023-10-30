Возможно, есть попадание по судоремонтному заводу.

Армия РФ утром 30 октября обстреляла Одесскую область и, вероятно, попала по местному судоремонтному заводу ракетой "Оникс".

Обстрел врага утром в эфире национального марафона прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, РФ могла применить "баллистику" для атаки по региону.

"Баллистическая ракета, если это запущено с территории Крыма, скажем, летит довольно таки короткое время. От старта до прилета считанные минуты, надо это понимать... Баллистика - это быстро. Собственно, такое сейчас произошло... Сообщалось о том, что есть взрывы, будем ждать сообщений местных властей о том, какой тип вооружения был использован", - заявил он.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram заявил, что по Одессе запустили 6 ракет "Оникс".

"В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой", - указал он.

Отметим, что отбой воздушной тревоги по Одессе прозвучал около 08:56. Оповещение об опасности украинцы услышали в 08:34.

Ночью армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами, что удалось сбить

В ночь на 30 октября враг применил для атаки Украины две ракеты Х-59, а также 12 БпЛА типа "Shahed". По данным ВСУ, ракеты армия РФ запустила с самолетов, из воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области.

Как уточнили Воздушные силы, все цели удалось сбить. ПВО и мобильные группы работали в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

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