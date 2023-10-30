Сегодня утром один из ударов пришелся на часовню Пресвятой Богородицы.

Оккупанты наносят удары по югу Украины - в рамках атаки используют баллистические ракеты, дроны со взрывчаткой и авиабомбами. За последние сутки фиксируется разрушение многих зданий, есть раненые.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в зоне ответственности этого подразделения ВСУ остается напряженной.

В Черном море находится 8 кораблей вражеского флота, один из них - подводный ракетоноситель, вероятно, с четырьмя ракетами "Калибр" на борту. Еще один корабль оккупантов дежурит в Азовском море.

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"Пути гражданского судоходства в Черном море враг продолжает терроризировать тактической авиацией, сбрасывая взрывные предметы по вероятному маршруту движения гражданских судов. За минувшие сутки зафиксирован сброс 3 таких предметов", - рассказали украинские военные.

Как сообщили в Силах обороны, ночью враг атаковал юг ударными дронами, направив их с восточного побережья Азова. Пять из них уничтожены в небе над Николаевщиной, три - над Херсонщиной, один - над Кировоградщиной. В результате падения обломков сбитого "Шахеда" загорелось складское здание в Баштанском районе Николаевской области. Пожар оперативно ликвидирован.

Также отмечается, что в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 12 авиационных ударов с применением 37 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславского района Херсонщины. Разрушено и повреждено до 4 десятков домов.

"8 раз враг применил FPV-дроны и сбросил с БПЛА других модификаций 14 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья Херсонщины. К счастью, тогда обошлось без жертв среди населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 520 снарядов, в том числе около 20 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. В результате обстрелов два гражданских лица погибли, четыре ранены, повреждены 3 многоэтажки, 10 частных домов, здание Центра матери и ребенка, частные машины, трактор и газопровод.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, уже сегодня около 04:00 оккупанты нанесли удар по Новобериславу - на село они сбросили четыре управляемые авиабомбы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

Также утром под вражеским огнем было Казацкое, там ранения получила 86-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медпомощь.

"Также оккупанты шесть раз из авиации ударили по двум населенным пунктам Бериславского района. Последствия выясняем", - рассказал глава ОВА.

В ОВА добавили, что двумя управляемыми авиабомбами враг ударил по селу в Бериславском районе. Из-за атаки повреждены дома и разрушена часовня Пресвятой Богородицы.

Также Под огнем был и Берислав. На выезде из города пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина - сейчас они в больнице.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, армия РФ с временно оккупированного левого берега около 10.30 обстреляла Камышанский старостинский округ Херсонской городской территориальной общины.

В одном из населенных пунктов был ранен 60-летний мужчина. На момент вражеской атаки он находился на открытом пространстве. Сейчас пострадавший госпитализирован с акубаротравмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Армия РФ утром ударили по Одесской области "баллистикой"

Напомним, сегодня утром враг нанес удар по Одесской области баллистическими ракетами. Оккупанты целенаправленно били по припортовой инфраструктуре. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Повреждений получили административное здание и техника предприятия. Двое сотрудников получили ранения.

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