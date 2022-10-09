По словам очевидцев, люди услышали звук самолета и увидели, как он при развороте, выпустил снаряды.

Сегодня стало известно, что 7 октября около 8 утра российские оккупанты из самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста. Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны", - сообщил он.

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Кроме этого, прессофицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии"Суспильному" рассказал, что со слов очевидцев, люди услышали звук самолета и увидели, как он при развороте, выпустил снаряды.

"В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", уточнил он.

Информация о количестве погибших и раненых до сих пор устанавливается.

Военные преступления оккупантов

Это не первый случай, когда оккупанты расстреливают автоколонны с гражданскими украинцами.

1 октября в Купянскому районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. В результате этого удара погибли 24 человека.

А утром 30 сентября российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Запорожью. В общем оккупанты выпустили 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и попали по гуманитарной колонне гражданских, которые ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. В результате удара по автоколонне с гражданскими погибли 25 человек.

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