Среди погибших есть двое детей, еще один ребенок ранен.

В результате российского ракетного удара по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья погибли 30 человек и 88 ранены.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Среди погибших есть двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка", - сообщил Клименко.

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По его данным, также есть потери и среди полицейских. В частности, погиб 36-летний работник местного Управления стратегических расследований, еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них - в тяжелом состоянии. "Парни были на службе, обеспечивали правопорядок", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции также сообщил, что на месте трагедии продолжают работать около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства.

"Сейчас известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не такие глубокие, но радиус взрывной волны намного больше", - пояснил Клименко.

Удар по гумколонне в Запорожье

Около 07:00 30 сентября россияне нанесли ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города на временно оккупированную территорию.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь.

По состоянию на 12 часов дня сообщалось о 25 погибших и 62 раненых вследствие ударов.

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