В частности, в камере полуподвального помещения здания полиции военные РФ удерживали более 20 человек.

В освобожденном от российской оккупации Купянскую Харьковской области обнаружили очередную пыточную российских захватчиков, где они издевались над людьми.

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Об этом сообщает офис генерального прокурора в Telegram.

В частности, 21 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр помещения, в котором во время оккупации российская армия обустроила еще одну пыточную.

"Установлено, что во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции. В полуподвальном помещении они подвергали людей физическому и психологическому насилию. В камере, где может содержаться 4 лица, военные РФ удерживали более 20. По словам потерпевших, они спали по очереди, потому что места не было", - говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются потерпевшие.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

19 сентября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что с места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел, из них двое - детских. У части погибших есть признаки насильственной смерти, тела со связанными руками и следами пыток, следами минно-взрывных травм, осколочных и колото-резаных ранений.

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