Россияне продолжают нести значительные потери и страдать из-за недостатка боеприпасов.

Среди военных Воздушнодесантных войск РФ в Херсонской области распространяются и усиливаются довольно панические настроения относительно ситуации на фронте.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ со ссылкой на источники.

Извещают о случаях бегства с поля боя.

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"Известно, что во время наступления ВСУ на криворожском направлении, личный состав 126 бригады береговой обороны и 80 отдельной мотострелковой бригады самостоятельно оставили боевые позиции и отправились в тыл", – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают нести значительные потери.

"Для сдерживания продвижения ВСУ были переброшены силы и средства 98 воздушно-десантной дивизии. По сообщениям военнослужащих, за последние несколько дней один из полков дивизии потерял около 30 человек (убитыми). Всего подразделения дивизии потеряли около 300 военнослужащих. Также известно, что во время одного из ударов ВСУ по Новой Каховке одно из подразделений 98 НДС потерял еще 8 человек убитыми, количество раненых неизвестно", – отметили в СтратКоме.

Кроме этого, военнослужащие Херсонской группировки ВСУ РФ продолжают сообщать о значительной нехватке боеприпасов.

"Из-за постоянных ударов по линиям снабжения, подвоз боезапаса осуществляется в крайне недостаточном количестве", – отмечают в ВСУ.

Контраступ ВСУ на Херсонщине

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

2 октября, по информации британской разведки, ВСУ начали новую фазу наступательных операций в области.

6 октября председатель объединенного координационного пресс центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили в октябре более 400 квадратных километров Херсонщины.

Уже 7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

Российская армия несет значительные потери на оккупированной части Херсонской области. По сообщениям Генштаба, больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков.

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