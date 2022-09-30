По состоянию на 9: 30 сообщалось о 23 погибших и 28 раненых в результате ударов.

По Запорожью российские войска выпустили, по предварительным данным, 16 ракет, четыре из них попали в район авторынка и в колонну гражданских.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Россияне продолжают уничтожение украинцев и нашей Запорожской земли. Продолжают террор. Продолжают убийства. Предварительно, выпущено было 16 ракет с применением ЗРК "С-300". 23 погибших и 28 раненых. Нелюди", - подчеркнул он.

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По словам Тимошенко, четыре ракетных удара нанесено вблизи авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/из временно оккупированной территории Украины.

"Там стояла колонна машин с гражданскими, которые следовали за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - добавил заместитель руководителя ОП.

Сегодня, 30 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по колонне гражданских, которые стояли в очереди на выезд из Запорожья на временно оккупированные территории.

По состоянию на 9:30 сообщалось о 23 погибших и 28 раненых в результате ударов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны в информационной тишине. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники "уверенно шагают вперед", и надеется в ближайшее время получить позитивные новости.

Этой ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. По Николаевщине было направлено пять дронов-камикадзе, два из которых попали: один - в админздание, другой - в объект критической инфраструктуры.

В результате ночного удара по Николаеву ранения получили 8 человек.

Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбито 2 дрона камикадзе на подлете к Одессе.

Враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракеты попали в транспортное предприятие - горит админздание и 50 автобусов.

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